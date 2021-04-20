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Polis ekipleri, iş adamını gasp eden şahsı tutukladı

Gaziantep'te bir iş adamını zorla parasını ve iş makinaları gasp eden şahıs, polis tarafından yakalandı.

Polis ekipleri, iş adamını gasp eden şahsı tutukladı

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehirde bir iş adamı, Ö.D. isimli şahıs tarafından tehdit edilerek, zorla parasını ve iş makinaları gasp edildi. Olay üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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