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  3. Polis ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Polis ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor

İSTANBUL (İHA) – Kadıköy'de polis ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin denetimine devam ediyor.

Polis ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor

İSTANBUL (İHA) – Kadıköy'de polis ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin denetimine devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nce alınan ve Vali Ali Yerlikaya tarafından açıklanan kuralların denetimi devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala megakent İstanbul'da denetimler hız kazandı. Polis ekipleri oluşturulan kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadığını denetlerken sivil araçlarda da sürücünün yanındaki koltuğun boş kalmasını sağladı.

Kaynak: İHA




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