Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!

Beylikdüzünde kocasından boşanmak isteyen bir kadın sokak ortasında az daha cinayete kurban gidecekti. Polis ekiplerinin gelmesi üzerine pompalı tüfeği bulunan Tuncay Ç. isimli şahıs kaçmaya çalışırken ekiplerce göz altına alındı.

GÖZÜ DÖNDÜ KİMSEYİ GÖRMEDİ

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olay, İddialara göre madde bağımlısı olan Tuncay Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve kamyoneti ile geldi. Sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle binaya doğru ateş eden Tuncay Ç., küfür ve hakaretler ederek etrafa bağırıp çağırdı.

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Tuncay Ç., isimli şahıs boşanmak isteyen karısının başına pompalı tüfeği dayadı. Bir süre sonra tekrar eve ve etrafa doğru tüfeği sallamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu korku içinde izlerken polis ekiplerine haber verdiler. ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerin şahsı ikna etme çabaları işe yaramazken kamyonetine binen Tuncay Ç., olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri ile Tuncay Ç. arasında kovalamaca yaşanırken bir süre sonra kamyonet durduruldu. Tuncay Ç., polis ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde gözaltına alındı. Polisler Tuncay Ç.'nin işlemlerini sürdürürken olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma başlattı.

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DEHŞET DOLU DAKİKALAR YAŞANDI

Pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs kamyoneti ile kaçmaya çalıştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.