Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında olan koca dehşet saçtı. Eşinin kafasına pompalı tüfek dayayan adam önce kaçmaya yeltendi sonrasında ise polislerin uzun uğraşları neticesinde ikna olarak gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!

Beylikdüzünde kocasından boşanmak isteyen bir kadın sokak ortasında az daha cinayete kurban gidecekti. Polis ekiplerinin gelmesi üzerine pompalı tüfeği bulunan Tuncay Ç. isimli şahıs kaçmaya çalışırken ekiplerce göz altına alındı.

GÖZÜ DÖNDÜ KİMSEYİ GÖRMEDİ

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olay, İddialara göre madde bağımlısı olan Tuncay Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve kamyoneti ile geldi. Sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle binaya doğru ateş eden Tuncay Ç., küfür ve hakaretler ederek etrafa bağırıp çağırdı.

Tuncay Ç., isimli şahıs boşanmak isteyen karısının başına pompalı tüfeği dayadı. Bir süre sonra tekrar eve ve etrafa doğru tüfeği sallamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu korku içinde izlerken polis ekiplerine haber verdiler. ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerin şahsı ikna etme çabaları işe yaramazken kamyonetine binen Tuncay Ç., olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri ile Tuncay Ç. arasında kovalamaca yaşanırken bir süre sonra kamyonet durduruldu. Tuncay Ç., polis ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde gözaltına alındı. Polisler Tuncay Ç.'nin işlemlerini sürdürürken olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma başlattı.

Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!

DEHŞET DOLU DAKİKALAR YAŞANDI

Pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs kamyoneti ile kaçmaya çalıştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi!
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi!
Muratpaşa belediyesi kente gelen depremzedeler için ev eşyası ücretsiz mağaza yardım kampanyası başlattı
Muratpaşa belediyesi kente gelen depremzedeler için ev eşyası ücretsiz mağaza yardım kampanyası başlattı
Duyarlı vatandaş enkazda bulduğu para kasasını arama kurtarma ekiplerine teslim etti!
Duyarlı vatandaş enkazda bulduğu para kasasını arama kurtarma ekiplerine teslim etti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Son Haberler
Tae Hee Nam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hee Nam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tae Hee Nam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hee Nam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Bono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Bono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adlene Guedioura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adlene Guedioura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adlene Guedioura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adlene Guedioura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tyler Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tyler Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Oruçlu olan bir depremzede tüm ısrarlara rağmen akşam ezanını bekledi! O anlar yürekleri ısıttı!
Oruçlu olan bir depremzede tüm ısrarlara rağmen akşam ezanını bekledi! O anlar yürekleri ısıttı!
İsrailli arama kurtarma ekipleri tarihi eserleri ülkelerine kaçırdı!
İsrailli arama kurtarma ekipleri tarihi eserleri ülkelerine kaçırdı!
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!