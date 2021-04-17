Polis ekiplerinden kısıtlama denetimleri, Yüksekova’da polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni tedbir kararıyla tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de uygulandı. Uygulama neticesinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis yollarda kimlik kontrolü yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de cuma akşamı saat 19.00'dan itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ülke genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezi sessizliğini korurken, polis ekipleri yollarda denetim yaptı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, polis belirli noktalarda kimlik kontrolü yaptı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı