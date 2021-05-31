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Polis, evinde kafasından vurulmuş olarak bulundu!

Burdur'da görevli genç polis memuru Sercan Ç., evinde kafasından vurulmuş ve kanlar içerisinde bir halde bulundu. Olayda intihardan şüphelenilirken, kesin bir bilgi için cenaze otopsiye gönderildi.

Polis, evinde kafasından vurulmuş olarak bulundu!

Burdur, Bucak'ta görev yapan Sercan Ç. isimli polis memuru tek başına yaşadığı evinde başından vurulmuş bir şekilde bulunmuştur. Genç polisin intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. 

Bucak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme  Büro Amirliği'nde görev yapan trafik polisi Sercan Ç. işe gitmeyince arkadaşları tarafından merak edilmiştir.  Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.'nin Yetmiş Evler Mahallesi 2919 Sokak'taki evine giden arkadaşları zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı.

GENÇ POLİS KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Kapı çilingire açtırılarak eve giren arkadaşları Sercan Ç.'yi kanlar içerisinde yatarken buldu. Başından tabancayla vurulmuş olan Sercan Ç.'nin yanında beylik tabancası da bulundu.

Polis, evinde kafasından vurulmuş olarak bulundu!

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sercan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sercan Ç.'nin cenazesi incelemelerin ardından Bucak Devlet Hastanesi'nin morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Karakaya da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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