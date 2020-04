Polis Haftası ile birlikte polis arkabası,sevgilisi, tanıdığı olanlar onların bu günlerini kutlamak için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Polis Haftası ile ilgili şiirler, sözler, mesajlar nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde.

POLİS HAFTASI NEDİR?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

POLİS HAFTASI SÖZLERİ, MESAJLARI NELERDİR?

Siz yatağınızda rahat uyuyun diye, eIini, koIunu, bacağını ve dahi canını kaybeden yiğitIer var. PoIis haftasında tüm poIisIerimizi sevgi ve saygıyIa seIamIıyoruz.

Bu üIkenin askerIerimizIe birIikte en kahraman evIatIarı. PoIis haftanız kutIu oIsun.

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

175 yıIdır bıkmadan usanmadan 7 gün 24 saat canı pahasına vatanımızın her bir köşesin de hainIere göz açtırmayan Türk PoIis TeşkiIatımızın ve omuz omuza beraber görev yaptığımız Türk SiIahIı KuvvetIerimizin Cenab-ı AIIah yar ve yardımcısı oIsun…

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlu olsun!



Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun



Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun



Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım





Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.



Tüm emniyet mensuplarmızın polis haftası kutlu olsun. Hepsine canı gönülden teşekkürler. Onlar bizim her şeyimiz. Bütün polislerin Allah yardımcısı olsun. Ayrıca tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; şehit anne babalarının ellerinden öpüyorum. Bende bir polis eşiyim; eşimle gurur duyuyorum.



Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun



Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun



Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.



Kurulduğu tarih olan 10 Nisan 1845’ten bu yana, Türk polis teşkilatı büyük bir fedakârlıkla, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzurunu, mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için özverili bir şekilde çalışıyor. Bu kutsal görevin ifası sırasında, görevi uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden polislerimizi rahmetle, gazi ve emeklilerimizi minnetle anıyorum. Türk polis teşkilatımızın 175. kuruluş gününü kutlar, görevi başında bulunan polislerimize minnet ve şükranlarımı sunar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.



10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

ÜIkesi güvende oIsun diye kendi canını hiçe sayan büyük kahramanIarımız poIis haftanız kutIu oIsun…

AIIah'ım! AInı secdede duranIar hatırına, Kâbe'de ağIayan göz hatırına, Hz. Muhammed (S.A.V) kokuIu güI hatırına! Sen tüm poIisIerimizi koru. PoIis haftanız kutIu oIsun…

Polis haftanızı Kutlar, Kazasız,belasız görevler ve nöbetler dilerim.Ayrıca uygun mesai koşullarına ve özlük haklarına kavuşmanız dileğiyle

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.

Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir.

Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ NELERDİR?

10 NİSAN

1845’de doğduk biz ölümsüzlüğe,

O gün yemin ettik Milletimize,

Koruyacağız asayişi,cumhuriyeti,

Vatan yolunda karşılıksız ölmeyi.

Adadık kendimizi biz bu yurda,

Ölürüz karşılıksız bu uğurda,

Kopsa kolumuz,olmasa bacağımız,

Vatan yolunda yok olsun canımız.

POLİS

Yücelir görevi hakkıyla yapan

Alçalır Vatana ihanet eden

Kurulur tuzaklar bekler bir kapan

Dikkat et kendini kaptırma Polis…



Şehirde ışıksın hep yanıyorsun

Görev yapmaz isen kirleniyorsun

Adaletten ayrılma seviliyorsun

Başın yükseklere değmeli Polis…

His arkadaşın vicdan rehberin

Anarşi hortlarsa boğar ellerin

Yardım edip yol gösterir sözlerin

Ne yüce ne büyük görevin Polis…

Devlete sahip çık bırakma garip

Bayrak dalgalanır çıkarsak sahip

Milli duygu artsın olmasın kayıp

Alkışlar şahsına ismine Polis…

Kentlerde kolluksun düzen sağlarsın

Hafiyesin dedekdifsin sivilsin varsın

Suçlular kaçamaz bulur tutarsın

Ne güzel duruşun görüntün Polis…

Mukaddes görevin adaletin var

Kolların mazlumu okşayıp sarar

Garibana muhtaca sağlarsın yarar

Çiçeksin, peteksin, sıcaksın Polis…

Mehmet Karlı

TÜRK POLİSİ

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Kim ne derse desin size,

İnanmayın, kanmayın,

Millet sever hepinizi,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Gece gündüz demeden,

Ekmek yemek yemeden,

Edirne'den Erzurum'a,

Gidersiniz seve seve,

Doyamadan yavrunuza,

Bu vatan, millet uğruna,

Nice canlar verirsiniz,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Her daim çalışırsınız,

Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,

Minnettardır bu millet,

İhtiyarı, genci, yetişkini,

Severiz biz polisimizi.



POLİSTİ BABAM

Daha ilk günümde okula bile,

Annem ile gittimdi ben elele,

Özlemle bekledim, sevgiyi dile,

Getirmedi hiç, polisti babam...

Var mıdır ki bundan daha elimi,

Silah sıkan dost mu, düşman elimi,

Gündüz silahını, gece elimi,

Bırakmadı hiç polisti babam...

Zalimin elinden, düşünce çarka,

Polis polise, olurmuş arka,

Bir kere olsun, beni de parka,

Götürmedi hiç, polisti babam...

Ondan başkasına, bilmez tapmayı,

Zincirmiş polis, bilmez kopmayı,

Yatarken alnımdan, beni öpmeyi,

Unutmadı hiç, polisti babam...

Namerttir yolda, durakta vurur,

Yine de yıkılmaz, ayakta durur,

Onunla yaşar, göğsünde gurur,

Bitirmedi hiç, polisti babam...

Eksiltmedi bizden, sofrada aşı,

Eğilmedi hiç, düşmana başı,

Sakladı içinde, gözünden yaşı,

Akıtmadı hiç, POLİS'Tİ babam...



BİR POLİS OLACAĞIM

Bir polis olacağım çelikten kanadımla,

Edirne'den Kars'a kadar yurdumu koruyacağım,

Bir polis olacağım şefkatli ellerimle,

Her zaman iyilerin yanında yer alacağım.

Bir polis olacağım hak yolunda,

Ebediyen iyiliğin timsali kalacağım,

Bir polis olacağım kanımla canımla,

Sonsuza denk kötülüklerle savaşacağım.

Bir polis olacağım üstün azmimle,

Milletimi yükseltip yücelteceğim,

Bir polis olacağım kişiliğimle,

Bütün dünyaya örnek olacağım.

Bir polis olacağım dünyadan,

İyileri seçip ayıracağım,

Bir polis olacağım gönül bahçemden ,

Milletime güller uzatacağım.

KAHRAMAN POLİS AMCA

Kollarsın hepimizi,

Korursun Cumhuriyeti,

Göze alırsın ölmeyi,

Kahraman polis amca.

Suçluları yakalarsın,

Suçsuzları kollarsın,

Güvenliğimizi sağlarsın,

Kahraman polis amca.



YEMİN ETTİN 1845'de,

Bu ülkeyi korumaya.

Görevini yapıyorsun,

O günden bu yana,

Kahraman polis amca

POLİSİMİZ

Göğsünde nakışlı, şerefi şanı.

Silahı kınında yiğit polisim.

Bileğinde halka, tetikte canı.

Mazlumun yanında yiğit polisim.

Polistir suçluyu arayıp bulan.

Düşmandır sizlere terörle yılan.

Sancağını canın üstünde kılan.

Yıldızı şanında yiğit polisim.

Aman vermez, terör esen yellere.

İlham olur vatan diyen dillere.

Zincir vurur kirli olan ellere?

Cananı canında yiğit polisim.

Sevmez sizi yere bakan zihniyet.

Ülkemizin asayişi emniyet.

Ulu tanrım polisime yardım et.

Bayrağı kanında yiğit polisim.

Sayesinde suçlu şimdi delikte.

Kuvveti var trafikte çevikte.

Asayişi sağlar hepsi birlikte.

Hakanlar hanında yiğit polisim.

Ramazandan polisime beyitler.

Halkımızın emniyeti yiğitler.

Gururumuz topraktaki şehitler.

Vatanın bağrında yiğit polisim.

Ramazan Kurt

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 175. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.

Bu yıl Polis Haftası ise 6-12 Nisan 2020 tarihlerine denk geliyor.

POLİS GÜNÜ NE ZAMAN?

POLİS NE DEMEKTİR?

