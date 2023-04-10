"Polis Haftası'nda babasını unutmadı, şehit babasının mezarında dua etti

2017 yılının Şubat ayında "Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 yaşındaki Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit düşmüştü. 9 yaşındaki oğlu Mehmet Efe Ulaş, "Polis Haftası'nda babasını unutmadı.

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"Polis Haftası'nda babasını unutmadı, şehit babasının mezarında dua etti

Adana'da 6 yıl önce şehit düşen polis memurunun 9 yaşındaki oğlu Mehmet Efe Ulaş, "Polis Haftası'nda babasını unutmadı. Babasının silah arkadaşlarıyla mezara giden Mehmet Efe'nin, şehit babasının fotoğraflarını okşayıp dua okuması yürekleri dağladı.

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2017 YILININ ŞUBAT AYINDA 27 YAŞINDAKİ UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT DÜŞTÜ

2017 yılının Şubat ayında "Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 yaşındaki Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit düştü. Kayhan'ın cenazesi resmi tören için 15 Şubat'ta Adana'ya getirildi. Törende görevli olan, Motosikletli Polis Timler Amirliği'nde çalışan Gökhan Vuruş ve Fırat Ulaş'ı taşıyan motosiklet kaza yapmıştı. Kazada ağır yaralanan Ulaş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

"ŞEHİT BABASINI ZİYARET EDİP FOTOĞRAFINI OKŞADI"

Babası şehit düştüğünde henüz 3 yaşında olan Mehmet Efe Ulaş, şu an 9 yaşına geldi. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Mehmet Efe için ekipleri seferber etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne görevli polisler, Efe'yi evinden polis aracı ile alarak babasının bulunduğu Kabasakal Mezarlığındaki şehitliğe götürdü. Polis haftasında mezarlığa giden Mehmet Efe, önce dua etti sonra da babasının başucuna bir demet çiçek bıraktı. Küçük Mehmet Efe, babasının mezar taşındaki fotoğraflarını okşaması ise yürekleri dağladı.

"BABAMI ÖZLÜYORUM"

Babasının mezarı başında, onu çok özlediğini söyleyen Mehmet Efe, "Keşke şu an yanımda olsaydı da onunla koşup doyasıya oynasaydık. Benim en büyük hayalim futbolcu olmak. Adana Demirspor'daki futbolcularla tanışmak istiyorum" dedi.

KAYNAK: İHA

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