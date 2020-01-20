Polis hırsızı böyle zapt etti

Adıyaman'da bir marketten çaldığı sigaraları büfeye satmaya çalışan hırsız, büfe çalışanlarının durumu anlaması ile olay yerine çağrılan polis tarafından yakalandı. Polis kaçmaya çalışan zanlıyı kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Besni ilçesinde bir marketin camını kırarak sigaraları, kasada ve sadaka kutusunda bulunan bir miktar parayı çalan Ahmet K.'nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın Adıyaman merkezde bulunan bir büfeye çalıntı sigaraları satmaya çalıştığı tespit edildi. Hırsızın getirdiği sigaraların faturasız ve çalıntı olduğunu fark eden büfe çalışanları, sigaraları almayacaklarını söyledi. Büfe çalışanları, çağırdıkları polis ekipleri gelene kadar da bir süre şahsı oyalamaya çalıştı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Yanmayan sigarasını biran olsun ağzından düşürmeyen iş yeri çalışanı ise polis ekiplerine yardımcı oldu. Elleri kelepçelenen Ahmet K. ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürülürken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA