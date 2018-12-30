Polis huzur için bir defa daha sokağa çıktı

Türkiye Genelinde eşzamanlı olarak yapılan huzur operasyonu çerçevesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri Düzce sokaklarında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ele geçirilirken, 1uyuşturucu bağımlısı ve 1 tane de ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tüm Türkiye genelinde eşzamanlı olarak huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla yılbaşı tedbirleri kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak, vatandaşların yoğunlukta bulunduğu cadde sokaklar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerlere yönelik "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 9" kapsamında, Düzce Merkez ve ilçelerinde; polis ekipleri 1727 şahısın GBT sorgusunu yaptı Yapılan sorgulamada silahla tehdit ve borçlunun ödeme şartının ihlali suçlarından aranması bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamada ise 124 adet işyeri denetlendi, Yapılan denetimlerde 1 şahısta 1 Adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca 1 kişinin üzerinden ise 5 Gr Kubar Esrar ele geçirildi. Üzerinden uyuşturucu çıkan şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. Trafik ekipleriyle birlikte yapılan uygulamada ise trafik yönünden 129 araç kontrol edildi. 35 Araca 12 Bin TL idari para cezası uygulanırken 3 araçta trafikten men edildi.

Kaynak: İHA