Polis için siperlikli maske ürettiler

BOLU İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen 340 adet siperlikli maske, koronavirüsle mücadele eden emniyet personeline teslim edildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından üretilen 340 adet siperlikli maske, koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan emniyet mensuplarına teslim edildi. Maskeler, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'a teslim edilirken, "Bu süreçte de bazı kurumlar diğer kurumlara oranla ciddi fedakarlıklar yapıyor. Emniyet personelimiz de bu konuda gerçekten ciddi sorumluluk üstleniyor ve risk altında. Bizler bu konuda biraz daha rahatız ama bizler de bu sürece katkı sağlayacak çalışmalar yapmamızın gerekliliği önemini biliyoruz" dedi.

Emniyet Müdürü Erdoğan ise, "Bizim gördüğümüz bütün krizlerde krizleri aşmanın en kolay yolu güç birliği oluşturmaktır. Çok şükür bunu ülkemizde hem devletin milletle olan ilişkisi hem de kurumlar arası dayanışma ile bu işler kolaylaşıyor. Bunun en güzel örneği de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma. Arkadaşlarımız bire bir insanlarla temas halindeler sokakta. Bu nedenle personelimiz için bu tür koruyucu ekipmanların önemi çok daha önemli hale geliyor. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA