İçişleri Bakanlığı'ndan polis ile bekçi arasındaki yetki karşılaştırması

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak polis ile bekçi arasındaki yetki farklılıklarına açıklık getirdi.

Tabloda polis ile bekçilerin önceliyici ve adli yetkileri grafiklerle anlatıldı. Buna göre bekçileirn kimlik sorma yetkisi var ancak arama yetkisi bulunmuyor.

BEKÇİLER GÖZALTINA ALAMAZ

Bekçilerin polisler gibi ifade ve gözaltına alma yetkisi de yok.

TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler 3 gün önce tamamlanmıştı.