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  3. Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Polis ekipleri, şehir içinde de hem vatandaşların ateşini ölçüyor, hem de sosyal mesafe uygulamasına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Pandemi sürecinin en kısa sürede bitmesi için büyük bir gayret sarf eden polis ekiplerinin bundan sonra da aynı azimle görevlerine devam edecekleri belirtildi.

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Kaynak: İHA




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