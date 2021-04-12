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  3. Polis kılığında girdiler, yabancı kuyruklu kişiye kelepçe taktılar

Polis kılığında girdiler, yabancı kuyruklu kişiye kelepçe taktılar

Afyonkarahisar'da polis kılığına giren 5 şahıs, yabancı uyruklu Mohammed Naeim Ghazravi isimli kişinin evine polis olduğunu belirterek girdi. Ghazravi 'yi kelepçeleyen dolandırıcılar evdeki değerli eşyayı alıp kaçtı.

Polis kılığında girdiler, yabancı kuyruklu kişiye kelepçe taktılar

Afyonkarahisar'da, evine polis kılığında girdikleri yabancı uyruklu şahsa ters kelepçe yaparak 6 parça değerli taşı gasp eden 5 şüpheli polis tarafından yakalandı ve çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezi Cumhuriyet mahallesi İnönü caddesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ceyhun B., Fatih K, Ali N., Mustafa N. ve Aydın T. isimli şahıslar, Mohammed Naeim Ghazravi isimli şahsın evine polis yeleği ve oyuncak tabancayla girerek kendisini polis olarak tanıtıp ters kelepçe yaptılar. Şüpheliler daha sonra evde bulunan 6 parça halinde şeffaf renkli değerli olarak tabir edilen taşı alarak kayıplara karıştılar.

6 AYRI ADRESE OPERASYON

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; bir apartmanın çatı katından halıya sarılı vaziyette 6 parça halinden şeffaf renkli değerli olarak tabir edilen taş, 3 ayrı pakette az miktarlarda kenevir tohumu, 1 ayrı pakette içimlik esrar ve 3 adet metanfetamin içmeye yarayan düzenek ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Polis kılığında girdiler, yabancı kuyruklu kişiye kelepçe taktılar

Polis kılığında girdiler, yabancı kuyruklu kişiye kelepçe taktılar

Polis kılığında girdiler, yabancı kuyruklu kişiye kelepçe taktılar

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