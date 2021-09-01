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  3. Polis koruması alabilmek için kendi aracını kurşunlatan iş adamı yakalandı!

Polis koruması alabilmek için kendi aracını kurşunlatan iş adamı yakalandı!

İstanbul'da kendi otomobilini kurşunlatarak, tehdit edildiğini beyan edip polisten koruma talep eden iş adamı gözaltına alındı.

Polis koruması alabilmek için kendi aracını kurşunlatan iş adamı yakalandı!

Kağıt ticaretiyle uğraştığı öğrenilen iş adamı Maks Gerşon, tehdit edildiğini ve otomobilinin kurşunlandığını beyan ederek polisten koruma talep etti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını yürütürken aracın kurşunlandığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına elinde silahla gelen bir kişinin arka cama doğru bir el ateş ettiği görülürken, ateş eden şüpheliyle olaya karışan diğer şüphelinin kimlikleri belirlendi.

AA'da yer alan habere göre; şüpheliler Sait Ç. ile İsmail G'nin, tehdit edildiğini beyan eden iş adamı Gerşon ile bağlantısını ve olayın Gerşon'un talimatıyla gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, iş adamıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İsmail G. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Sait Ç. ile Maks Gerşon'un yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldığı bildirildi.

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