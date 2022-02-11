Polis memurları gündüz vakti ekip aracında ilişkiye girdi! Meslekten men edildiler!

Meksika'nın Ecatepec de Morelos şehrinde bir kadın ve erkek polis güpegündüz ekip aracında cinsel ilişkiye girdi. Yoldan geçen bir vatandaş polisleri fark edince o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

İHRAÇ EDİLDİLER

Videonun internet üzerinde paylaşılmasından sonra kimlikleri tespit edilen polisler meslekten ihraç edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan emniyet yetkilileri; görevleri başındaki polislerin, emniyete ait araçta, üzerlerinde polis üniforması ile mesai saati içinde ilişkiye girmelerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Soruşturmanın sonucunda polislerin hapis cezası alabileceği de açıklandı. Aynı şehirde birkaç ay önce de iki polis, polislerin kullandığı tuvalette ilişkiye girerken amirleri tarafından yakalandıktan sonra meslekten ihraç edilmişti.