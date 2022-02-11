Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiPolis memurları gündüz vakti ekip aracında ilişkiye girdi! Meslekten men edildiler!Romanist ne demek, TDK'ya göre Romanist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSurvivor All Star'da yayınlanmayan sahneler sosyal medyada yayıldı! Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı! "Neden TV'de gösterilmiyor?"Altınordu 1-2 Gençlerbirliği | Maç sonucuSon dakika: 11 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuSağlamer isminin anlamı nedir, Sağlamer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Belhanda açıklaması! "Galatasaraylı o isim Belhanda'yı arayıp geri çağırdı"On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Polis memurları gündüz vakti ekip aracında ilişkiye girdi! Meslekten men edildiler!

Polis memurları gündüz vakti ekip aracında ilişkiye girdi! Meslekten men edildiler!

Meksika'da polis memurlarının ekip aracında gündüz vakti ilişkiye girdikleri görüntü sonrası harekete geçen emniyet yetkilileri, görüntülerdeki polis memurlarının meslekten ihraç edildiklerini açıkladı. 

Polis memurları gündüz vakti ekip aracında ilişkiye girdi! Meslekten men edildiler!

Meksika'nın Ecatepec de Morelos şehrinde bir kadın ve erkek polis güpegündüz ekip aracında cinsel ilişkiye girdi. Yoldan geçen bir vatandaş polisleri fark edince o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

İHRAÇ EDİLDİLER

Videonun internet üzerinde paylaşılmasından sonra kimlikleri tespit edilen polisler meslekten ihraç edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan emniyet yetkilileri; görevleri başındaki polislerin, emniyete ait araçta, üzerlerinde polis üniforması ile mesai saati içinde ilişkiye girmelerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Soruşturmanın sonucunda polislerin hapis cezası alabileceği de açıklandı. Aynı şehirde birkaç ay önce de iki polis, polislerin kullandığı tuvalette ilişkiye girerken amirleri tarafından yakalandıktan sonra meslekten ihraç edilmişti.

Polis memurları gündüz vakti ekip aracında ilişkiye girdi! Meslekten men edildiler!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT