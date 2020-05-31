Polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden şahısa ilişkin yeni gelişme

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının failinin gözaltına alındığı açıklandı.

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NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında polis ekibinin durumundan şüphelenilen kişilere kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaştığı sırada, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıldı: 1 polis şehit