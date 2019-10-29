Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı (2)
Aydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
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