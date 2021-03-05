Polis memuru gece kulübünde tanışıp aşık oldu ceza yedi!

Görev için eğlence mekanına gittiği sırada tanıştığı kadınla duygusal ilişki yaşayan evli memura, 'hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak' eylemini işlediği gerekçesiyle 6 ay kısa süreli kıdem durdurma cezası verildi.

Yaptığı görevin niteliğinden dolayı, toplum içerisinde daha özenli ve dikkatli davranması, kendisini, mesleğini ve bağlı olduğu kurumu zor durumda bırakacak hal ve durumlardan kaçınması gerektiği dikkate alınarak Valilik İl Polis Disiplin Kurulu'nca Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 14. maddesi uyarınca 16 ay uzun süreli kıdem durdurmaya çevrildi.

CEZA İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Mesleğini iyi temsil etmemekle suçlanan memur, verilen cezanın iptal edilmesi talebiyle İdare Makemesi'ne başvurdu. Mahkeme davayı reddetti. Davacı memur kararı da Danıştay'a taşıdı.

Dava dosyası tekrar incelenerek verilen kararın yerinde olduğu polis memurunun mesleki etik anlayışının tamamen dışına çıktığı sonucuna varılmış ve "Davacının temyiz isteminin reddine, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

(İHA)