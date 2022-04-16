Polis Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Polis Memuru görev tanımı nedir, Polis Memuru ne iş yapar, Polis Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Polis Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Polis Memuru Tanımı;

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Polis Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Polis Memuru Maaşları

Polis Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Polis Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Polis Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.05

Meslek Adı :

Polis Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Polis Memuru (Genel) ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olmak,

b) İzinsiz toplantı ve yürüyüşleri dağıtmak ve bununla ilgili önlemler almak,

c) Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler almak,

d) Trafik düzenini ve akışını sağlamak,

e) İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatmak,

f) Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim etmek, hakkında yasal işlemleri yapmak,,

g) Polis tarafından koruma altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engellemek,

h) Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izlemek, suç kanıtlarını belirlemek ve suçluları yakalamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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