Polis memuru, meslektaşı sevgilisini öldürüp, annesini yaraladı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis memuru Suat T., kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya (28) ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili, yolunu kesip, kurşun yağmuruna tuttu. 8 kurşun isabet eden Hatice Büşra Çetinkaya

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan annesi tedaviye alındı.

Olay, Ata Mahallesi 683 Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan polis memuru Suat T., 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Tedavisi süren anne Çetinkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Olaydan sonra tabancasıyla birlkte yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat T., emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA