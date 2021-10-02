Teenni ne demek, TDK'ya göre Teenni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Halil Sezai suçunu kabul etti! Ailemi üzdüğüm için pişmanım dediMüjdat Gezen haddini aştı, kullandığı sözler tepki çekti: Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğizPeyda ne demek, TDK'ya göre Peyda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstanbul Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken araba çarpan Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye'ye uygulanan aşı dozu sayısı 110 milyonu aştıCinsel ilişki videosunda karısını gördüğünü iddia etti ve canlı yayında izletti! Sunucu Fulya Öztürk utançtan seyredemedi2 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıPolis memuru Nagehan Ekiz intihar etmişti! Mersin Valiliğinden açıklama geldi: İçişleri Bakanlığı inceleme başlattıProvokatörlük ne demek, TDK'ya göre Provokatörlük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Polis memuru Nagehan Ekiz intihar etmişti! Mersin Valiliğinden açıklama geldi: İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı

Polis memuru Nagehan Ekiz intihar etmişti! Mersin Valiliğinden açıklama geldi: İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı

Son dakika... Mersin Valiliği, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nagehan Ekiz'in intihar etmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, babasının beyanları üzerine İçişleri Bakanlığının inceleme başlattığını duyurdu.

Polis memuru Nagehan Ekiz intihar etmişti! Mersin Valiliğinden açıklama geldi: İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı

Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru olan Nagehan Ekiz’in 26.09.2021 günü intihar ettiğin bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında haber olduğu anımsatılarak," Öncelikle Mezitli ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memurumuzun intiharı hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür." denildi.

Polis memuru Nagehan Ekiz intihar etmişti! Mersin Valiliğinden açıklama geldi: İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı

SEKRETERLE DİYALOG YAŞADI

Olay hakkında bilgilerin verildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"27.08.2021 tarihinde Mezitli’de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir.

Bu süre içerisinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli ilçe emniyet müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır."

BABASININ BEYANI ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, Ekiz'in intiharının ardından babasının beyanları üzerine  27 Eylül 2021 Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı tarafından olay hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi. 

Açıklamanın sonunda Ekiz'in acılı ailesine ve polis teşkilatına baş sağlığı ve sabır dilendi

 

{TITLE_STRIP}Nagihan Ekiz kimdir? | Polis Memuru Nagihan Ekiz neden intihar etti?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT