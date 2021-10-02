Polis memuru Nagehan Ekiz intihar etmişti! Mersin Valiliğinden açıklama geldi: İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı

Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru olan Nagehan Ekiz’in 26.09.2021 günü intihar ettiğin bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında haber olduğu anımsatılarak," Öncelikle Mezitli ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memurumuzun intiharı hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür." denildi.

SEKRETERLE DİYALOG YAŞADI

Olay hakkında bilgilerin verildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"27.08.2021 tarihinde Mezitli’de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir.

Bu süre içerisinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli ilçe emniyet müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır."

BABASININ BEYANI ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, Ekiz'in intiharının ardından babasının beyanları üzerine 27 Eylül 2021 Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı tarafından olay hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamanın sonunda Ekiz'in acılı ailesine ve polis teşkilatına baş sağlığı ve sabır dilendi

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