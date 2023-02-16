Polis memuru yürekleri sıcacık yaptı! Kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı!

Deprem felaketinin ardından Osmaniye'ye gelen polis memuru Bahadır Lale, öğle yemeğini bir sokak köpeğiyle paylaştı. O anlar görenlerin içini ısıttı.

Melahat Ersoy
Editör
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Polis memuru yürekleri sıcacık yaptı! Kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketiyle sarsıldı. Deprem felaketinin vurduğu illerden olan Osmaniye'ye farklı illerden polis görevlendirmesi yapıldı. Polisler, güvenliğin sağlanması dışında arama ve kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Şehir içi trafiğin sağlanmasında görev alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Bahadır Lale, öğlen yemeği yemek için mola verdi.

Polis memuru yürekleri sıcacık yaptı! Kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı!

KUMANYASINI KÖPEKLE PAYLAŞTI

Lale, kaldırımda yemek yediği sırada aç olduğu gözlenen bir sokak köpeği polisin yanına yaklaştı. Lale, kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı.

Oturduğu kaldırımda köpeğe yemek yediren polisin o anları ise cep telefonuyla kaydedildi.

Polis memuru yürekleri sıcacık yaptı! Kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı!

TEKRAR POLİSİN YANINA GELDİ

Bölgeden uzaklaşan hayvan, akşam saatlerinde tekrar polisin yanına geldi.

Lale'nin 8 Şubat'tan itibaren Osmaniye'de görevde olduğu öğrenildi.

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