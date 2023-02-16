Polis memuru yürekleri sıcacık yaptı! Kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketiyle sarsıldı. Deprem felaketinin vurduğu illerden olan Osmaniye'ye farklı illerden polis görevlendirmesi yapıldı. Polisler, güvenliğin sağlanması dışında arama ve kurtarma çalışmalarında görev aldı.
Şehir içi trafiğin sağlanmasında görev alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Bahadır Lale, öğlen yemeği yemek için mola verdi.
KUMANYASINI KÖPEKLE PAYLAŞTI
Lale, kaldırımda yemek yediği sırada aç olduğu gözlenen bir sokak köpeği polisin yanına yaklaştı. Lale, kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı.
Oturduğu kaldırımda köpeğe yemek yediren polisin o anları ise cep telefonuyla kaydedildi.
TEKRAR POLİSİN YANINA GELDİ
Bölgeden uzaklaşan hayvan, akşam saatlerinde tekrar polisin yanına geldi.
Lale'nin 8 Şubat'tan itibaren Osmaniye'de görevde olduğu öğrenildi.