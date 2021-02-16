Polis memurun vatan sevgisi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı!

Kırşehir'de bir polis memurunun görevli olduğu bölgede bulunan karla kaplı zemine ‘Önce Vatan’ yazısı sosyal medyanın gündemine büyük yankı uyandırdı. Polisin ayaklarıyla yazdığı yazı kameralara böyle yansırken sosyal medyadaki bu paylaşıma vatandaşlardan çokça beğeni geldi.