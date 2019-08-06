Polis memurundan duygulandıran davranış

Konya'da parası çalınan yaşlı ve engelli adam, ifade için gittiği karakolda polis memurları tarafından teselli edilirken, karakolda görevli komiser yardımcısı yaşlı adamın kaybettiği parayı kendi cebinden verdi. Bu davranışın ardından yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşma engelli İbrahim Uğur (76) memleketi Ereğli ilçesinden Konya'ya tedavi olmak için geldi. Hastanedeki tedavisini tamamlayan Uğur, tekrar memleketine dönmek için otobüs terminaline bilet almak için geldiğinde cebinde parasının olmadığını fark etti. Cebinde parasını bulamayan yaşlı adam çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek olay yerine polis çağırdı. Konuşamadığı için parasının çalındığını ve yaşadıklarını kağıda yazarak anlatan İbrahim Uğur, ifadesi alınmak üzere Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

"Yaşlı adama polis yardım etti"

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından bekleme salonuna alınan Uğur'un yanına gelen Selçuklu Ekipler Amirliğinde görevli komiser yardımcısı, yaşlı adamı teselli ettikten sonra cebinden 100 lira çıkartarak yaşlı adama verdi. Polisin bu hareketi karşısında duygulanan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı. O anda yanlarında yine aynı ekip amirliğinde görev yapan başka bir polis memuru ise İbrahim Uğur'u alnından öperek teselli etti.

"Polisin duyarlı davranışı güvenlik kamerasında"

Gözyaşlarına dayanamayarak yaşlı adama yardım eden polisin bu davranışı ise karakolun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İbrahim Uğur daha sonra polis merkezi komiserinin talimatı ile otogara götürülüp otobüs bileti alınarak memleketine gönderildi.

Kaynak: İHA