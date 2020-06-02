Polis memurunu şehit etmişlerdi! 2 zanlı tutuklandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırı ile ilgili katil zanlıları Muhammet Emir Cura, F.A. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. ve M.A, adliyeye çıkarıldı. Adliyedeki işlemleri tamamlan zanlılardan Muhammet Emir Cura ile F.A. tutuklanırken, gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisi şehit eden silahı kullanan Muhammet Emir Cura'nın son 6 yılda 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' ile 'ateşli silah, bıçak ve diğer aletler bulundurmak' gibi 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, F.A.'nın 'kasten yaralama, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'kapkaç', 'resmi belgeyi bozmak' suçlarından 7, M.A.'nın ise 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'gasp' ile "evden hırsızlık" suçlarından 11 kaydının olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında polis ekibinin durumundan şüphelenilen kişilere kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaştığı sırada, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan ağır yaralanmıştı.

Atakan Arslan sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının failinin gözaltına alındığı duyurmuştu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden açıklamada "İlimiz Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibimiz, durumundan şüphelendikleri üç şahsa kimlik kontrolü yapmak maksadıyla yaklaşmış ancak şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu Polis Memuru meslektaşımız Atakan ARSLAN yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan operasyonlar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren M.A. ve F.A. olayla aynı gün yani 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında yakalandı. Devam eden çalışmalar neticesinde olaya karışan ve ateşli silahı kullanan M.E.C.(20) Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize gelerek teslim oldu." denilmişti.