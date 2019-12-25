Polis olma isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki polis nasıl olunur kız - erkek 2020? Polis olmak için şartlar nelerdir 2020? Gereken şartlar nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

POLİS NASIL OLUNUR?

Nasıl polis olurum diye düşünenler için makalemizi özenle hazırladık.Polis olmak için belirli bir eğitimden geçmeniz ve bazı fiziki özelliklerde taşıyor olmanız gerekmektedir. Polis olabilmek için Lise mezunları, önlisans mezunları, lisans ve yüksek lisans mezunlarının farklı eğitim okullarında polislik eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim süreleri son mezun olduğunuz okula göre 2 yıl ile 6 ay arasında değişmektedir. Peki hangi okulun eğitim süresi ne kadardır? Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) ' eğitimlerine katılarak altı aylık bir eğitim sonrası polis unvanına sahip olabilirsiniz. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ' eğitimlerine katılarak iki yıllık bir eğitim sonrası polis unvanına sahip olabilirsiniz. Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ' eğitimlerine katılarak onbir aylık bir eğitim sonrası polis ünvanına sahip olabilirsiniz.

POLİS ALIMI ŞARTLARI DEĞİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Polis alımı sağlık şartları, emniyet personeli hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları değişti. Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise atanamayacak. Bu kişiler Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı'nda memur olarak atanamayacak. Engelli olarak Emniyet Teşkilatı'na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında sağlık komisyonunca karar verilecek. Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenebilecek.

Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında sağlık komisyonu karar verecek. G

Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenecek. Sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirmeye alınacak. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam edecekler, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemeyecek ve bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.

POLİS ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nin adaylardan istediği polis alımı şartları:

- T.C. Vatandaşı olmak,

- Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- KPSS taban puanlardan 2018 veya 2019 yılında yapılan sınavlardan P3 için en az 60 P93 için en az 65 puan almak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 30 yaşından gün almamış olmak,

- Fiziki şartlarda erkeklerin en az 167 cm kadın adayların 162 cm boyundan uzun olması ve beden kitle endeksinin 18-27 aralığında olması.

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

2020 POMEM POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM ve PMYO başvuruları kendi içlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. POMEM’i tercih ederek polis olmak isteyen adayların öncelikle ön lisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir. PMYO’dan farklı olarak 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün alınmamış olma şartı da bulunmaktadır. Yaşı 30’dan büyük olanlar ve PMYO başvurusu yapamayanlar POMEM ile daha esnek şartlarla beraber başvuru yapabilirler. Tüm bunlara ek olarak POMEM’e başvuru yapacak kişilerin aynı zamanda KPSS puanı da olması gerekmektedir. Başvurularda gerekecek puanı ve türünü Polis Akademisi’nin yaptığı açıklamaları inceleyerek öğrenebilirsiniz.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

2020 PYMO POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

PMYO başvuru koşulları POMEM’e göre farklılıklar göstermekle beraber daha esnektir denilebilir. PMYO ile polis olmak isteyenlerin lise mezunu olmaları yeterlidir. Ayrıca liseyi açıktan okuyanlar ve mezun olanlar da PMYO’ya başvuruda bulunabilir. PMYO mezunu olan kişiler aynı zamanda eğitimlerini bitirdikten sonra ön lisans diplomasına da sahip olurlar. PMYO eğitimlerini tamamladıkları zaman polis olmak istemeyen kişiler diplomalarını aldıktan sonra polis olmak zorunda değildirler. Yine PMYO ön lisans diplomasını aldıktan sonra POMEM başvurusunda bulunulabilir. POMEM’den farklı olarak 18 yaşını doldurmuş olmak ve 26 yaşından gün almamış olma zorunluluğu vardır. POMEM veya PMYO’dan mezun olanlar aynı zamanda PÖH gibi özel alanlara da başvuru yapabilmektedirler.

PMYO NEDİR?

Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PMYO'da yetiştirir.

2020 POLİS ALIMI NE ZAMAN?

27. dönem polis alımları yani 2020 yılının ilk polis alımı ilanın açıklanması için öncelikle 26. dönem polis memuru seçme sonuçlarının açıklanması ve adayların eğitimlerine alınması bekleniyor.

Yukarıdaki sürecin tamamlanması ile birlikte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı ilk polis alımı duyurusunu Şubat veya Mart ayında açıklaması bekleniyor.

2020'DE KAÇ POLİS ALINACAK?

2020 yılı polis alım şartları konusunda açıklamaları İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı. PMYO, PAEM ve POMEM gibi alanlarda ülke genelinde toplamda 35.000 polis alımı yapılacağı duyurusunu yapan Bakan Soylu Polis Merkezlerde oluşan büyük açıklardan sonra polis alımlarının artacağını da dile getirmişti. 2020 yılı için kaç polis alacağı eksik ya da fazla mı olacağı bilinmese de İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni yılla beraber bir açıklama yapması da beklenmektedir.

POLİSİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak

Yasaların uygulanmasını sağlamak

Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları gerçekleştirmek

Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek.