Polis, okulları 24 saat KGYS’den izleyecek

Kırıkkale il merkezindeki okulların ve eğitim gören öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) merkezine entegre edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki KGYS merkezinde görevli polisler tarafından 24 saat boyunca okullar gözetim altında olacak. 43 ilin geçiş güzergahında ise KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından üst düzeyde güvenlik sağlanıyor.

KGYS'de İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgiler alan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, güvenlik tedbirlerini en üst düzeye alınması gerektiğini kaydetti. Vali Sezer, "Personel dışında bizim elektronik ve dijital malzemelerin, teknolojiyi en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bugün bizim gören göz dediğimiz emniyetteki Kent Güvenlik Merkezindeyiz. Buradaki arkadaşları hem ziyaret ettik hem de burada Kırıkkale ile ilgili olarak emniyet noktasındaki çalışmalardan da kısaca brifing aldık" dedi.

İlin kent güvenlik sistemleri noktasında gayet iyi durumda olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Tüm kamera sistemlerimiz çalışıyor. Aynı zamanda kent güvenlik sistemlerine entegre olmayan, yerel imkanlarla kurulan kamera sistemleri var. Bunlarında bu sisteme entegresi konusunda arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Aynı zaman da jandarma il sınırları, jandarmayla bölgesi ile iç içe olduğu için jandarmamızın da bu kent güvenlik sistemindeki kabiliyetlerini arttırıyoruz. Hem mobil PTS'lerle hem de diğer yerel imkanlarla Özel İdare kaynaklarıyla almış olduğumuz kamera sistemleriyle köylerimizin İl'e bağlantı noktalarında bu sistemleri etkin bir şekilde kullanıp yine bu sisteme kent güvenlik merkezine entegre etmeyi planlıyoruz. Bunlar ne için önemli? Bunlar şunun için önemli hem asayiş noktasında hem de güvenlik noktasında bizim meydana gelecek olaylara hem caydırıcılık kapsamında önemli hem de meydana gelen olayların aydınlatılması noktasında. Bizim son derece faydalı katkılar sağlıyorlar ben buradaki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah güç kuvvet versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA