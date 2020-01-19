Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Göğce; "nitelikli cinsel saldırı', "yağma', "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA