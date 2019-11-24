Polis otosuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, yol kenarında park halindeki polis otosuna çarpan motosikletin sürücüsü Ülkü Tekelioğlu yaşımını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Horsunlu Mahallesi'nde Kuyucak- Denizli Devlet yolunda meydana geldi. Kuyucak'tan Denizli yönüne giden Ülkü Tekelioğlu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, yol kenarında park halindeki 09 V 2498 plakalı İlçe Emniyet Amirliği'ne ait polis otosuna çarptı. Kazada Tekelioğlu yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Kuyucak Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ülkü Tekelioğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: DHA