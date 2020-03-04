Polis otosuna çarptılar kaçmak isterken kaza yaptılar

Güngören'de devriye yapan polis aracına çarparak kaçan otomobilli iki şahıs iki otomobile daha çarptıktan sonra yakalandı. Yakalanan iki sürücünün polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olay saat 05.00'da Güngören İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YS 1854 plakalı otomobil, devriye atan polis ekiplerinin aracına çarptı. Çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçan otomobilli iki kişiyi polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa süre içinde dar alan çalışması yapan polis ekipleri, kaçan iki kişiyi Bağcılar Caddesi üzerinde yakalandı. Otomobille kaçan 2 kişi cadde üzerinde park halinde duran iki araca da çarparak maddi hasar verdi. Polis ekiplerinin hassas çalışmasının ardından yakalanan iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerine çağrılan çekici ile zarar gören 3 araç kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA