Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3’ü polis, 8 yaralı

ANKARA'da, polis memurlarını mesai bitiminde evlerine götüren servis otobüsü, belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, 3'ü polis toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Ayrancı Mahallesi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarını taşıyan 06 C 6277 plakalı otobüs, Dikmen Caddesi üzerinde aynı istikamete seyreden Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle, polis memurlarını taşıyan otobüsün sürücüsü ile 3 polis ve arka camları parçalanan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 2 otobüste de hasar meydana gelirken, kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, otobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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DHA