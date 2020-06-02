Polis şiddeti bir ülkeyi daha ayağa kaldırdı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ırkçılık karşıtı protestolar sürerken, bir polis şiddeti de Avustralya'nın Sidney kentinde yaşandı.

16 yaşındaki genç, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti Sidney kentindeki Surry Hills banliyösünde bulunan Ward Park'ta arkadaşlarıyla birlikteyken kendisini gözaltına almak isteyen bir polis tarafından çelme takılarak yere düşürüldü.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİNE TEPKİ

Yüzüstü yere düşen gence polis kelepçe taktı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ülkede büyük tepkiye neden olurken, gencin ailesi nedensiz yere gözaltı yapıldığını ifade etti. Aile, polisin sert müdahalesine ise tepki gösterdi.

Genç, hastanedeki kontrollerin ardından serbest bırakılırken, Yeni Güney Galler polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Siyahi genci gözaltına alan polisin görevinin kısıtlandığı bildirildi.

Öte yandan ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından yaşanan olay, Avustralya'da gözaltında yaşamını yitiren kıtanın yerlisi Aborjinler meselesini de gündeme getirdi.