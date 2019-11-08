Polis uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı. Adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 6 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 50,44 gram esrar ile 463 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlara çıkarılan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA