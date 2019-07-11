Polis ve asker olmak isteyenler, dövme sildiriyor

TOKAT'ta son 1 yılda, çoğunluğu asker ve polis adayı yüzlerce kişi, vücutlarının çeşitleri yerlerinde bulunan dövmeleri sildirmek için dermatologlara başvurdu.

Son yıllarda ise asker ve polis alımlarında adaylığa engel olmasından dolayı dövme sildirmek isteyenler hastanelerin yolunu tutuyor. Tokat'ta özel bir hastanede görev yapan Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Albayrak (45) Türkiye'nin farklı illerinden gelen kişilerin lazer sistemi ile dövme sildirme talebinde bulunduğunu belirtti. Albayrak, "Dövme silme son zamanlarda en çok yaptığımız işlerden bir tanesi. Lazer sistemi kullanarak farklı dalga boyları uygulayarak değişik renkteki dövmeleri silebilmekteyiz. Son zamanlarda kliniğimizde en fazla yaptığımız işlem oldu. Bize de hastalarımız tarafından en çok sorulan sorulardan bir tanesi iz kalıp kalmayacağı. Tabi bu dövmenin çeşidine göre, kullanılan rengine göre değişebiliyor. Koyu renkli dövmelerde iz kalma olasılığa daha az. 6 ile 20 seans arasında uygulama yapabiliyoruz. Dövme silme işleminde son 3-4 yıldır belirgin bir artış var. Resmi verilerimize göre kliniğimizde son 1 yılda bin 256 dövme silme işlemi uygulamışız. Sebebi, polis ve asker alımların artmasından dolayı diyebiliriz. Alımlar arttığı zaman, belirli boyuttaki dövmeler seçmelerde engel olduğu için kişiler bunu sildirmek için bize başvuruyorlar" dedi.

'DÖVME YAPTIRDIĞIMA PİŞMAN OLDUM'

2018 yılında girdiği astsubaylık sınavında sağ kolunda bulunan dövmeden dolayı elenen Mahmuthan Kalem (26), "Küçüklükten gelen gelen bir merak olduğu için, arkadaş çevresinden etkilenerek yaptırdık. Yaptırdığıma pişman oldum. Askeriye sınavlara başvuru yaptım. Astsubaylığı kazandım. Sağlık raporu alacağım zaman cildiyede kaldım. Dövme 2 santim büyük olduğu için elendim. Bu yüzden hastaneye başvurumu yaptım. Şu an 3'ncü seansım ve silinmeye başladı. Bu ayın 18'inde tekrar bir sınavım var. İnşallah kazanmak istiyorum" diye konuştu.

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DHA