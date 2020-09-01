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  3. Birbirine giren polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

Birbirine giren polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

Şırnak'ta polis ve bekçi yol ortasında tekme tokat birbirine girdi. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerin ses çıkarmasının ardından polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Şırnak'ta polis ve bekçi görevde oldukları sırada yumruk yumruğa kavga etti. Rezalet görüntüler büyük yankı uyandırdı. O anlar güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Utandıran kavga nedeniyle isimleri henüz belirlenemeyen polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı.

MESAİ ARKADAŞLARI AYIRDI

Kavga, 30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana geldi. Uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.

Birbirine giren polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise yol kontrol uygulamasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Birbirine giren polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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