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  3. Polis ve bekçileri döven 5 şüpheliden 4'ü serbest

Polis ve bekçileri döven 5 şüpheliden 4'ü serbest

Bolu'da kavga eden gruba müdahale ettikleri gerekçesiyle polis ve bekçileri darbettikleri iddia edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken 4 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polis ve bekçileri döven 5 şüpheliden 4'ü serbest

Bolu'da ettikleri kavgaya müdahaleye gelen güvenlik güçlerine saldırarak, 2 polis ile 3 bekçiyi bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden Mert Kaya tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz cuma gecesi, İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bekçi sevk edildi. Ancak kavga eden taraflar, polisler ile bekçilere bıçakla saldırdı. Olay yerine takviye ekipler gönderilirken, 2 polis ve 3 bekçi ile kavgaya karışanlardan 1 kişi, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Polis ve bekçileri döven 5 şüpheliden 4'ü serbest

"AKOLLÜYDÜM, PİŞMANIM"

Kavgaya karışan 5 kişi ise gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler Mert Kaya ile M.K., R.K., T.O. ve A. İ. Y. dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mert Kaya tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mert Kaya'nın ifadesinde, "Alkollüydüm, olayı hatırlamıyorum. Ne yaptığımın farkında değildim. Yaptıklarım için pişmanım" dediği öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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