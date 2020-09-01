Polis ve bekçinin yumruklu kavgası güvenlik kameralarına yansıdı!

Şırnak'ta polis ve bekçi arsında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma şiddetlenince polis ve bekçi birbirlerine tekme ve yumruklarla girişti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis ve bekçi hakkında inceleme başlatıldı.