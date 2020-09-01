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  3. Polis ve bekçinin yumruklu kavgası güvenlik kameralarına yansıdı!

Polis ve bekçinin yumruklu kavgası güvenlik kameralarına yansıdı!

Şırnak'ta polis ve bekçi arsında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma şiddetlenince polis ve bekçi birbirlerine tekme ve yumruklarla girişti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis ve bekçi hakkında inceleme başlatıldı.

Şırnak'ta Maske ya da nöbet nedeniyle çıktığı tahmin edilen kavgada polis ile bekçi birbirine girdi. Meslektaşlarının güçlükle ayırdığı kavga güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. Olayla ilgili kavgaya karışan polis ve bekçi hakkında inceleme başlatıldı. 

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01 Eylül 2020 Salı 13:38
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