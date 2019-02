Polis ve jandarmadan öğrencilere kitap bağışı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez'in öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Şehit Yasin Mergen İlkokulu öğrencilerine kitap bağışında bulunuldu.

Teşkilat mensuplarının destekleriyle alınan 330 kitap okul öğrencilerine teslim edildi. Teslim töreninde minik öğrencilerle tek tek ilgilenen İl Müdürü Yıldız ve Alay Komutanı Çömez, öğrencilerle de fotoğraf çektirdi. Yıldız ve Çömez'e Yunus ekipleri, trafik polisleri ve astsubaylar da eşlik etti. Öğrencilerle sohbet edip okumanın önemine dikkat çeken ikili, bu tip bağışların devam edeceği mesajını verdi. Okul içerisinde bulunan anasınıfını da ziyaret eden Yıldız ve Çömez, burada minik öğrencilere kitapların yanında trafik polislerinin kullandığı düdük hediye etti.

BU BİZİM GÖREVİMİZ

Daha sonra açıklamalarda bulunan Müdür Yıldız, amaçlarının çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi. Yıldız "Jandarmamızla beraber biz her ay kendi arkadaşlarımızın çok cüzi katkılarıyla çocuklarımızın okuma alışkanlıklarına destek olmak adına kitap kampanyası başlattık. Amacımız çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirmek hem onlarla kaynaşmak hem onlara kendimizi tanıtmak hem de onları çok sevdiğimizi ifade etmek. Sağ olsun okul idarecileri bize bu konuda çok destek oluyorlar. Okumak önemli bir husustur. Biz her zaman en önemli eksikliklerimizin okumak olduğunu bildiğimiz için pırıl pırıl gençlerimizin daha iyi okuyup, ülkelerini tanımaları tarihilerini tanımaları adına bu katkıyı jandarmamızla birlikte yapıyoruz. Bu ikinci okulumuz ama her ay farklı yerlerdeki okullarımıza, ilçelerimizdeki okullara hatta köylerimizdeki okullarımıza dahi kitap bağışında bulunmak en büyük sorumluluğumuz ve görevimiz olarak düşünüyoruz."

BİZ ÇOK MEMNUN OLDUK

Şehit Yasin Mergen İlkokul Müdürü Ali Sarı da, kitap bağışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Müdür Sarı; "Ben öncelikle kurumum, öğretmenlerim ve öğrencilerimin adına müdürlerimize ve onların temsil ettikleri kurumlara çok teşekkür ederim. Böyle bir ince bir düşünceyi güzel bir düşünceyi hayata geçirdiler. Bizim okulumuz yeni bir okuldu. Gerçekten ihtiyaçlarımız vardı. Bunların en önemlisi de kitap eksikliğimizdi. Sağ olsunlar düşünmüşler zaten telefon gelince biz çok memnun olduk. Yarınlarımız, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimize gençlerimize böyle bir şey çok makbule geçti. Böyle projelerinde devam etmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA