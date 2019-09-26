Polis ve jandarmadan ortak operasyon: 6 tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin aranan kişilere yönelik yaptığı ortak operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik ortak bir operasyon düzenledi. Operasyonda, ekiplerin çalışması sonucu 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında yakalama kararı ve 9 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C., hırsızlık, dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından 9 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan E.Ç., dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T., dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak suçlarından U.T. ve aynı suçtan aranması bulunan ve üzerinde 10 gram esrar ile yakalanan C.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA