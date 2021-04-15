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  3. Polis yaralanan kuryenin başından ayrılmadı

Polis yaralanan kuryenin başından ayrılmadı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir kurye sipariş yetiştirmek isterken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yere savruldu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık ekipleri gelene kadar kuryenin başından ayrılmadı.

Polis yaralanan kuryenin başından ayrılmadı

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sipariş yetiştirmek üzere 34 SG 5696 plakalı motosikletle seyreden Burhan Arslan bulvar üzerinde seyretmeye başladı. Sürücü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden geçtiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, gidon hakimiyetini kaybetti.

TÜRK POLİSİNDEN İNSANLIK ÖRNEĞİ

Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu Arslan yere savrularak yaralandı. Kuryenin kaza yaptığı gören Beyoğlu polisi ise koşarak yanına geldi. Bir yandan sağlık ekiplerine ihbarda bulunan polis ekipleri diğer yandan da yaralıyla ilgilendi. Yağmurun hızlanması üzerine memurlardan birisi polis yağmurluğunu yaralının üstüne örterken diğer memur ise şemsiye açarak yaralıyı ıslanmaktan korudu. Polis ekiplerinin bu hamlesi büyük takdir topladı.

YARALI KURYE HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptı. Yapılan müdahalenin ardından sedyeye konulan yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili ise polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis yaralanan kuryenin başından ayrılmadı

Polis yaralanan kuryenin başından ayrılmadı

Polis yaralanan kuryenin başından ayrılmadı

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