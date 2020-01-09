Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (3)
Kütahya'da, evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun'da yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Kütahya adliyesine sevk edilen şüpheliler Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Kütahya'da, evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun'da yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Kütahya adliyesine sevk edilen şüpheliler Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
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