Polise “Bana ceza işlemez'' dedi! Toplamda 9 bin 450 lira ceza kesildi
Taksim Meydan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen şahıslardan biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı. Polis memuruyla tartışan şahıs, ters kelepçe yapılarak Taksim Polis Merkezine götürüldü.
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09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:38
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