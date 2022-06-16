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  3. Polise yumruk atmıştı! Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan iddianame Adalet Bakanlığına gönderildi

Polise yumruk atmıştı! Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan iddianame Adalet Bakanlığına gönderildi

İstanbul Kadıköy'de polis memuruna yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılmasını isteyen ve bu yönde İstanbul Kadıköy'de yürüyüş düzenleyen grubun arasında yer alan milletvekilleri arasında yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, bir polis memuruna yumruk atmıştı.

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FEZLEKE TAMAMLANDI

Tepki çeken olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca hakkındaki fezleke tamamlandı.

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4 SUÇTAN SUÇLANDI

Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.

Bakanlık incelemesi sonrası fezleke, Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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