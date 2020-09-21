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  3. Polisi gören çenedeki maskeyi yukarı taktı

Polisi gören çenedeki maskeyi yukarı taktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında Kars'ta yapılan denetimlerde, polisi gören vatandaşlar çenelerindeki maskeleri hemen ağızlarına götürdüler. Bazı vatandaşların da koşarak kaçmaya çalışmasına rağmen ceza yemekten kurtulamaması denetimlerin ne kadar sıkı sıkıya uygulandığının göstergesi oldu.

Polisi gören çenedeki maskeyi yukarı taktı

Kars'ta polisi gören vatandaşlar maskelerini taktı ama ceza yemekten kurtulamadılar. Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Faikbey Caddesi üzerinde maske denetimi yaptı. Maskelerini çenelerinin altına takan vatandaşlar, polisi görünce maske taksa bile ceza yedi. Bazı vatandaşlar ise polisi gördükten sonra kaçmaya çalışsa da polis affetmedi.

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MASKESİZ GÖRÜLEN HERKESE CEZA KESİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs genelgesi kapsamında polis ekipleri maske denetimi yaptı. Faikbey Caddesi üzerinde yapılan denetimde çok sayıda vatandaş maske takmadıkları ve maskeyi çenelerinin altına takarak caddelerde yürüdükleri için cezai işleme tabi tutuldu.

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından korona virüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlere uyulması amacıyla il genelinde bütün cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi. Vaka sayılarındaki artışlardan dolayı yapılan denetimlerde bu sefer polis affetmedi. Maskesiz gördüğü herkese ceza kesen polis, vatandaşları almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirdi.

Berna Akkaya
Editör


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