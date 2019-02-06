İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Polisi tüfekle yaralayan şüpheli: Sevgilimin kocası sanıp, vurdum (2)

Polisi tüfekle yaralayan şüpheli: Sevgilimin kocası sanıp, vurdum (2)

Kayseri'de görev başındaki sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan...

Polisi tüfekle yaralayan şüpheli: Sevgilimin kocası sanıp, vurdum (2)

TUTUKLANDI

Kayseri'de görev başındaki sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa Develi (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 çocuk babası polis memuru İlhan Odabaşı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.