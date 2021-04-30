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  3. Polisin bulmak için seferber olduğu kayıp kadın bağ evinden çıktı

Polisin bulmak için seferber olduğu kayıp kadın bağ evinden çıktı

Çorum'da komşularının haber alamadığı kadın için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yapılan aramalar sonucu bağ evinde olduğu belirlenen kadın ile polisin diyalogu güldürdü.

Polisin bulmak için seferber olduğu kayıp kadın bağ evinden çıktı

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde üzerindeki bir apartmanda oturan 76 yaşındaki Yeter Gösterir isimli yaşlı kadından yakınları ve komşuları bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen komşuları polisi arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kapı açılmayınca itfaiyeye haber verdi. Yaşlı kadının evine merdiven yardımıyla giren polis ve itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığını fark etti. Mahallede araştırma yapan polis ekipleri Gösterir'in bağ evine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekip otosuna binen polisler, Gösterir'e bakmak için diğer adresine gitti.

TELEFONUNU KÖYDE UNUTMUŞ

Karşısında polisleri gören Yeter Gösterir, ilk önce ne olduğunu anlamadı. Şaşıran yaşlı kadın durumu anlamaya çalışırken, bir polis memuru, "Yeter teyze neredesin? Seni bulamayınca evine girdik. İtfaiye çağırdık, ambulans çağırdık" dedi. Bu sözler üzerine Yeter Gösterir, "Telefonumu köyde unutmuşum" sözleriyle karşılık verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Polisin bulmak için seferber olduğu kayıp kadın bağ evinden çıktı

Polisin bulmak için seferber olduğu kayıp kadın bağ evinden çıktı

Polisin bulmak için seferber olduğu kayıp kadın bağ evinden çıktı

Polisin bulmak için seferber olduğu kayıp kadın bağ evinden çıktı

Polisin bulmak için seferber olduğu kayıp kadın bağ evinden çıktı

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