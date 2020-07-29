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  3. Polisin 'Dur' ihtarına uymadı! Feci şekilde can verdi

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı! Feci şekilde can verdi

İstanbul Sancaktepe'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü birkaç kilometre gittikten sonra bir evin doğalgaz kutusuna çarparak metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı.

İstanbul Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda bir motosiklet sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanana kovalamaca yaklaşık 700 metre sonra motosiklet sürücüsünün bir evin doğalgaz kutusuna çarpması sonucu sonlandı. Kazada üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken motosikletteki diğer kişi ise yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

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29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:03
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