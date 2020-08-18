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  3. Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı! Kovalamaca sonucunda yakalandı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı! Kovalamaca sonucunda yakalandı

Adana’da trafikte denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobilde bulunan 2 kişi yaşanan kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda trafikte denetim yapan devriye ekipleri şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başlayınca polisle kovalamaca başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonrasında yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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18 Ağustos 2020 Salı 08:50
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