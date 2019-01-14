Polisin dur ihtarına uymayan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dur ihtarına uymayan araç içerisindeki iki şahıs, aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulmasının ardından yaşanan kovalama sonucu yakalandı.

Olay önceki gün Karaçay Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barlar Sokağı'nda bir araçtan silah atıldığı ihbarı üzerine Nazilli İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Silah atıldığı iddia edilen araç polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan araç, iki polis arabasına çarparak bölgeden kaçmaya başladı. Polis ekipleri ön koltukta yolcu olarak bulunan şahsın elinde silah olduğunu tespit ederek aracı takibe aldı. Takip sırasında polis havaya ateş ederek aracı durdurmaya çalıştı. Uyarı atışı sonrası durmayan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araç içerisindeki iki şahıs yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin amansız takibi sonucu iki şahıs kıskıvrak yakalandı. Aracı kullanan 1.47 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli ve araç içerisinden silah atan2.31 promil alkollü olduğu belirlenen B.Y isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de askeri personel olarak görev yaptığı belirlenen B.Y'nin başıboş köpeklerin saldırısını önlemek için havaya ateş etiğini, alkollü oldukları için kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA