Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü sevgili ile dehşet saçtı

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Maltepe de polislerin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaçarken genç sevgilisi ile araçla takla attı. Araç içinde sıkışıp kendi imkanları ile çıkan ehliyetsiz sürücü alkol metreyi üflememekte ısrar ederek basın mensuplarına saldırdı. Araç içinden bir adet kuru sıkı tabanca ile uyuşturucu maddeye rastlandı.

Edinilen bilgiye göre; olay saat 01.30 sıralarında Kartal istikametinde meydana geldi. Polislerin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Volkan Ç. 34 CRY 464 plakalı aracı ile polis noktasından kaçarak Maltepe Esenkent Mahallesi Çınaraltı sokakta aracı ile takla attı. Araç içinde bulunan sevgilisi ile araçta sıkışan genç çiftler kendi imkanları ile dışarı çıktılar. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ehliyetsiz sürücü Volkan Ç. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu olay yerinde bir adet kuru sıkı tabanca ile araç içinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Öte yandan alkol metreyi üflememekte ısrarcı olan ehliyetsiz sürücü "zaten alkol var birde bu yüzden ceza yazacaksınız" deyip üflememekte ısrarcı oldu. Sarhoş olduğu anlaşılan Volkan Ç. olay yerinde görevini yapan basın mensuplarına da saldırma girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ve ismi henüz belirlenemeyen sevgilisi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA